Bilimsel araştırma ekibi, Cotswolds'daki Hazleton köyü yakınlarında, İngiltere'nin en iyi korunmuş neolitik mezarlarından birinde 35 kişinin kemiklerini ve dişlerini inceledi.

Araştırmacılar, buradaki 27 kişinin tek bir geniş ailenin üyeleri olduğunu tespit etti.

Önce yakın akrabalarını defnettiler

Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Chris Fowler, sonuçları "şaşırtıcı" bulduğunu söyledi.

Fowler, bu insanların mezarları inşa edip içlerine kimlerin defnedileceğini belirlediklerinde ilk başta yakın akrabalarını seçtiklerini belirtti.

Chris Fowler, söz konusu döneme dair, "Aile önemliydi. Bunu, mezara çok küçük çocukların dahil edilmesiyle de görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ilk çiftçileri

Mezarları incelenen bu grubun, milattan önce 3700-3600 yılları arasında yaşadıkları ve İngiltere'nin ilk çiftçilerinden oldukları tahmin ediliyor.

Hazleton North adıyla bilinen "L" şeklindeki mezarın, Avrupa'ya sığırların ve tahılın getirilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra inşa edildiği düşünülüyor.

Arkeologlar, buradaki insanların, protein açısından zengin besinler tükettiklerini; yiyecek saklamak ve pişirmek için kap ürettiklerini belirtiyor.