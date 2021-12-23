Avusturya'nın Linz kenti tarafından verilen bir iş ilanına göre, iş görüşmesinde başarılı adaylar, aşısız oldukları için cezalarını ödemeyenlere karşı cezalar verecek ve itirazları işleme alacak.

Çalışanlara, 2 bin 774 eurodan başlayan maaşlaraylık olarak ödenecek.

İşe hak kazanmak için bir kişinin Avusturya vatandaşlığına sahip olması, en az ortaokul mezunu olması, esnek çalışma saatlerine uygun olması ve fazla mesai yapmaya hazır olması, sabıka kaydının olmaması ve koronavirüs aşı sertifikasına sahip olması gerekiyor.

200 bin kişiye ev sahipliği yapan Linz'in Avusturya genelinde en düşük koronavirüs aşı oranına sahip olduğu biliniyor.

Ülkede dijital aşı sertifikalarının verilmesini takip eden bir web sitesine göre, şehir nüfusunun sadece yüzde 63'ü tam dozda koronavirüs aşısı aldı.

Aralık ayında hükümet, Şubat 2022'ye kadar 14 yaşın altındakiler veya tıbbi muafiyeti olanlar hariç olmak üzere tüm Avusturyalılar için koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmeyi kabul etti.