Fransa'nın başkenti Paris'te polis, göçmenlerin barındığı çadırları kaldırdı.

Onlarca kişi soğuk havada sokakta kaldı.

Güvenlik güçleri, dört günde dördüncü kez göçmen çadırlarına müdahale etti.

Görüntüler, Fransız bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Polis müdahalesine sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Bu çadırların gönüllülerin yaptığı bağışlarla alındığına dikkat çekildi, polis, çadırları çalmakla suçlandı.

Görüntülere ilişkin Paris emniyet birimi resmi bir açıklama yapmadı.

Güvenlik güçleri göçmenlerin kamusal alanlarda kamp kurmalarının yasak olduğunu gerekçe gösteriyor, zaman zaman baskınlar düzenliyor.