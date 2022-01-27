Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da halihazırda 200 Kanada askeri personelinin konuşlandırılmış olmasına rağmen, önümüzdeki günlerde 60 Kanada askeri personelinin daha konuşlandırılacağını duyurdu .

Savunma Bakanı Anita Anand, ülkenin "30 binden fazla Ukraynalı asker eğittiğini" açıklayarak , "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insanlardır. Bu eğitim misyonunun önemini küçümsememeliyiz” dedi.

Kanada Ukrayna'ya bir Rus 'istilası' konusunda korkularını ifade etmeye devam ederken, ABD ile istihbarat paylaşacak.

Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın "Ukrayna'nın her zaman dostu olduğunu" ve "gerekli desteklerle her zaman orada olacağını" söyledi.