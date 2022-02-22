Milletvekilleri, hükümete protestolarla başa çıkmak için daha fazla yetki vermesini amaçlayan bir önergede 185'e karşı 151 oyla Acil Durum Yasası'na onay verdi.

Bu aydan önce hiç kullanılmamış olan yasa, acil durumlarda hükümete ek yetkiler vermek için tasarlandı, ancak bir parlamento oylamasıyla onaylanması gerekiyor.

Kanadalı senatörler de benzer şekilde oy kullanırsa, önlem en geç Mart ortasına kadar yürürlükte kalacak.

Başbakan Justin Trudeau, yasayı ilk olarak Ottawa'daki haftalarca süren Covid görev protestolarının ardından bu ayın başlarında başlatmıştı ve Pazartesi günü erken saatlerde, göstericiler tarafından oluşturulan "ablukaların" sona erdiğini ilan ettikten sonra bile yetkilerinin yürürlükte kaldığını söyledi.

Politikayı "gerekenden bir gün daha uzun" yürürlükte tutmak istemediğini de sözlerine ekledi, ancak Kanada'nın "olağanüstü halin bitmediği" konusunda ısrar etti.

COVID-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.