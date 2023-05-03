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Dünya
AA 03.05.2023 11:20

Kanada, İngiltere Kralı'nın taç giyme törenine katılacak vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı

Kanada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmak için Birleşik Krallık'a seyahat edecek vatandaşlarını, "olası terör saldırısı tehdidi" karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kanada, İngiltere Kralı'nın taç giyme törenine katılacak vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı
[Fotograf: AP]

Kanada hükümetine ait resmi web sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, taç giyme töreninden önce ve sonraki günlerde Londra'da büyük kalabalıkların beklendiği ifade edildi.

Birleşik Krallık'ta daha önce, Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı ile Westminster Köprüsü'ne yapılan araçlı saldırı benzeri olaylara da dikkat çekilen açıklamada, "İngiltere'de yeni saldırılar olması muhtemeldir. Bu saldırılar, halka açık alanlarda, bıçakla ve araçla saldırıların yanı sıra patlamalar gibi rastgele şiddet olayları şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ihtiyatlı olun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, resmi binalar, ibadethaneler, havalimanları ve turistik mekanların en çok tercih edilen saldırı hedefleri arasında yer aldığı kaydedilerek, "Halka açık alanlarda her zaman çevrenizi kontrol edin. Özellikle, halka açık kutlamalar, spor etkinlikleri, dini merasimler ve siyasi etkinliklere katılırken dikkatli olun." uyarısında bulunuldu.

Kanada hükümeti ayrıca vatandaşlarına ulaşım alanında önemli gecikme ve aksaklıklar yaşanabileceği konusunda hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Birleşik Krallık iç istihbarat servisi MI5, terör tehdidi seviyesini İngiltere, Galler ve İskoçya'da 3. aşama olan "önemli", Kuzey İrlanda'da ise 4. seviyedeki "ciddi" olarak açıklamıştı.

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