Sırbistan'da okula silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Daha sonra ölü sayısı 9 olarak güncellendi.
Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.