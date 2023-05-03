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Dünya
Reuters 03.05.2023 11:09

Sırbistan'da okula silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da okula silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Daha sonra ölü sayısı 9 olarak güncellendi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

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