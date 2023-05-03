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Dünya
AA 03.05.2023 11:16

Fransa'da emeklilik reformu 17 milyar euro tasarruf sağlayacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, tartışmalı emeklilik reformunun 2030'a kadar 17 milyar euro tasarruf sağlayacağını bildirdi.

Fransa'da emeklilik reformu 17 milyar euro tasarruf sağlayacak

Fransa'nın kamu yayıncısı France Info'ya konuşan Le Maire, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformunun 2030'a kadar 17 milyar euro tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan emeklilik yaşını 62'nin üzerine çıkarmayı yasaklamak için referanduma gitme teklifine ilişkin Anayasa Konseyi, bugün kararını açıklayacak.

Konsey, bu teklifi kabul ederse, referanduma gidilebilmesi için 4,87 milyon seçmenin imzasının toplanması gerekecek. Bu da seçmenlerin yüzde 10'una tekabül ediyor.

Söz konusu referandumu, emeklilik reformuna karşı olan solcu parlamenterler teklif etmişti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi de tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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