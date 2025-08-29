Kanada eyaletinden sokakta dua etmeyi ve namaz kılmayı yasaklama planı

Eyaletin bakanı Jean-François Roberge, perşembe günü yaptığı açıklamada, “Sokakta dua etmenin yaygınlaşması ciddi ve hassas bir mesele” dedi.

Roberge, Başbakan François Legault’dan aldığı talimatla bu adımı atacaklarını duyurdu.

Legault ise daha önce, “İnsanların sokakta, parklarda dua etmesini istemiyoruz. Dua etmek isteyen kiliseye ya da camiye gider, ama kamusal alanlarda olmaz. Çok net bir mesaj vermek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalar ve tepkiler

Kanada Müslüman Forumu (CMF): Sokakta dua etmenin ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu belirterek yasağın toplumları damgalayacağını ve uyumu zedeleyeceğini savundu.

Kanada Sivil Özgürlükler Derneği: Böyle bir yasanın din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkını ihlal edeceğini açıkladı.

Parti Québécois lideri Paul St-Pierre Plamondon: Yasaya prensipte karşı olmadığını ancak Legault’nun bu adımı neden geciktirdiğini sorguladı.

Komite raporu yasağı önermedi

Hükümete bağlı laiklik danışma komitesi geçen hafta yayımladığı 300 sayfalık raporda, kamuya açık alanlarda duanın yasaklanmasını önermedi.

Komite, bu tür uygulamaların belediyelerin yetki alanına girdiğini vurguladı.

Ancak aynı raporda, devlet destekli kreşlerde görevli erken çocukluk eğitmenlerinin dini semboller taşımasının yasaklanması tavsiye edildi.

Arka plan

Legault hükümeti son aylarda çeşitli benzeri adımlar atıyor. Daha önce göçmenlerin “ortak kültürü benimsemesini” öngören yasa çıkarılmış, dini sembol yasağı da okul personeline genişletilmişti.

Ancak hükümet, üst üste üç ara seçimi bağımsızlık yanlısı Parti Québécois’e kaybetti ve popülerlikte gerileme yaşıyor.

Gözlemciler, sokakta dua yasağı girişiminin, toplumsal gerilim yaratma pahasına siyasi destek kazanma amacı taşıyabileceğini belirtiyor.