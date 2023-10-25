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Dünya
AA 25.10.2023 06:25

Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktı

ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler "insani duraklama" çağrısında bulunsa da, ateşkesi kamuoyu önünde savunmaktan vazgeçti.

Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktı
[Fotograf: AA]

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bir terör örgütünün uluslararası hukuka veya herhangi bir ateşkes çağrısına saygı göstereceğine dair hiçbir beklentim yok.

Açıkçası Hamas'ın sadece İsrail'e değil, dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes çağrılarını reddettiğini yineledi.

Ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanıp İsrail'e karşı yeni saldırılara hazırlanma fırsatı vereceğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, dünkü basın toplantısında, “Herhangi bir ateşkes Hamas'a dinlenme, yeniden yapılanma ve İsrail'e karşı terör saldırılarına devam etmeye hazırlanma imkanı verecektir ” ifadesini kullandı.  

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