Kolombiya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi

Gazze'deki hastanelerin sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu vurgulayan Almaki, bugün Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Filistin halkına insani yardım malzemelerinin taşınacağını duyurdu.

Almaki, Kolombiya'ya yardımları için teşekkür ederek, "Su yok, elektrik yok, enerji yok. Şu anda istediğimiz en önemli şey dünyanın vicdanına seslenmektir. Mücadeleye devam edebilir miyiz? tükeniyoruz, şimdi çalışacak yakıtımız kalmadı. Artık bu kadar yaralıya müdahale edecek ekipmanımız da kalmadı." ifadesini kullandı.

Söz konusu yardım tekliflerine minnettar olduklarını belirten Almaki, "Uzaktan taşınması zor ürünler var. Kolombiya'dan Gazze'ye ulaşım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle giyim, ayakkabı ve diğer malzemelerin bağışlanması, nakliyesi açısından zor oluyor." dedi.

Almaki, Gazze halkının şu anda "acil olarak" ilaca ihtiyacı olduğunu kaydederek, her türlü sağlık malzemeleri bağışına açık olduklarını söyledi.

Gazze'de büyük bir katliam ve yıkım yaşandığını dile getiren Almaki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Petro, Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Petro, aynı gün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurmuştu.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadelerini kullanmıştı.