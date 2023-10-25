Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2023 06:03

Kolombiya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi

Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raouf Almaki, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatları doğrultusunda, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bugün Mısır'a insani yardım uçağının gönderileceğini bildirdi.

Kolombiya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi

Gazze'deki hastanelerin sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu vurgulayan Almaki, bugün Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Filistin halkına insani yardım malzemelerinin taşınacağını duyurdu.

Almaki, Kolombiya'ya yardımları için teşekkür ederek, "Su yok, elektrik yok, enerji yok. Şu anda istediğimiz en önemli şey dünyanın vicdanına seslenmektir. Mücadeleye devam edebilir miyiz? tükeniyoruz, şimdi çalışacak yakıtımız kalmadı. Artık bu kadar yaralıya müdahale edecek ekipmanımız da kalmadı." ifadesini kullandı.

Söz konusu yardım tekliflerine minnettar olduklarını belirten Almaki, "Uzaktan taşınması zor ürünler var. Kolombiya'dan Gazze'ye ulaşım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle giyim, ayakkabı ve diğer malzemelerin bağışlanması, nakliyesi açısından zor oluyor." dedi.

Almaki, Gazze halkının şu anda "acil olarak" ilaca ihtiyacı olduğunu kaydederek, her türlü sağlık malzemeleri bağışına açık olduklarını söyledi.

Gazze'de büyük bir katliam ve yıkım yaşandığını dile getiren Almaki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Petro, Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Petro, aynı gün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurmuştu.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Kolombiya Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ