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Dünya
AA 25.10.2023 04:34

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi televizyonu, İsrail saldırıları sonucu Cenin kentinde 3 Filistinlinin öldüğünü, yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, el-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskın öncesinde, bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinliler üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roketli hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, roketli saldırı sonucu kendilerine 8 yaralının geldiğini, bazılarının başından yaralı olup durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin El-Kassam Tugayları, "Cenin kentinde baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin kentine düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak, İsrail güçlerinin kentte elektrikleri kestiği belirtildi.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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