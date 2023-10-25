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Dünya
AA 25.10.2023 03:44

Gazze'ye yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

Gazze'ye yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan dördüncü insani yardım paketini Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tırlardan 5'inin su, 2'sinin gıda, 1'inin de ilaç taşıdığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık "üçüncü" insani yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını söylemişti.

İlk yardım konvoyu 20, ikincisi ise 14 tırdan oluşuyordu ve bugünkü konvoy ile birlikte Gazze'ye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

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