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Dünya
AA 25.10.2023 02:43

S&P İsrail'in kredi notu görünümünü "negatife" indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'in kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, not görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

S&P İsrail'in kredi notu görünümünü "negatife" indirdi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

S&P, İsrail'in kredi notu görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İsrail'in uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarının "AA-/A-1+" olarak teyit edildiği belirtildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılması ya da İsrail'in kredi ölçümlerinin beklenenden daha olumsuz etkilenmesi riskini yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, S&P'nin şu anda çatışmanın Gazze merkezli kalacağını ve 3 ila 6 aydan fazla sürmeyeceğini varsaydığı ancak bunun daha geniş bir alana yayılarak İsrail'deki ekonomi ve güvenlik durumu üzerinde daha belirgin bir etki yaratma riskinin de mevcut olduğu belirtildi.

İsrail ekonomisinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 5 daralacağının ardından 2024'ün başlarında toparlanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, daralmanın güvenlikle ilgili aksamalar ve iş faaliyetlerinin azalması, çok sayıda yedek askerin askere alınması, turizm sektörünün sekteye uğraması ve daha geniş bir güven şokundan kaynaklanacağı ifade edildi.

Fitch ve Moody's olası bir not indirimi için izlemeye almıştı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings geçen hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Moody's de geçen hafta İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirmişti.

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