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Dünya
AA 25.10.2023 02:04

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Olup bitenlerin sorumluluğu İsrail'de ve taraftarlarında

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bugün yaşanan olayların sorumluluğunu İsrail taşıyor ve İsrail işgal yönetiminin saldırgan uygulamalarını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkeleri de bu sorumluluğu paylaşıyor" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Olup bitenlerin sorumluluğu İsrail'de ve taraftarlarında
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Abbas, işgal altındaki Ramallah'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Filistin televizyonu, Abbas-Macron görüşmesinin ardından yapılan açıklamaları yayınladı.

Filistin'de yaşananların sorumluluğunun İsrail'in sırtında olduğunu belirten Abbas, aynı sorumluluğu, İsrail'in saldırganlığını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkelerinin de paylaştığını vurguladı.

Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barıştan uzaklaşıp askeri ve güvenlik çözümlerini tercih eden, iki devletli çözümü baltalamaya çalışan İsrail işgal yönetiminin yıkıcı politika ve uygulamalarının devam edeceği konusunda defalarca uyardık. Bugüne bizi sürükleyen güvenlikçi ve askeri çözümlerin artmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durum, bölgede, bölgesel ya da bir dünya savaşına götürebilir."

Abbas; tam bir ateşkes, güvenlik koridorunun açılması, su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını talep ettiklerini belirterek "İster Gazze ister Batı Şeria olsun, Filistinlilerin topraklarından ve evlerinden alınarak Filistin dışına göç ettirilmelerine karşı olduklarını" yineledi.

Güvenlik Konseyi'ndeki taraflara ve Fransız mevkidaşına, İsrail saldırılarının derhal durması, uluslararası bir barış konferansı düzenlemesi ve siyasi çözüme geçiş çağrısı yapan Abbas, "Gazze Şeridi, işgal edilmiş toprakların bir parçasıdır. Gazze'ye ilişkin kısmi ya da güvenlik içerikli herhangi bir çözümü reddediyoruz. Kapsamlı siyasi çözüme bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Abbas, "barışı kuracak uluslararası bir koalisyon oluşturulması" çağrısı yaptı.

Oturumda konuşan Macron, "7 Ekim'de Gazze çevresinde Hamas'ın yürüttüğü operasyonda 30 Fransız'ın ölü ve yaralı olduğunu" dile getirdi.

"Hiçbir şey hiçbir yerde terör şiddetini haklı çıkarmaz." diyen Macron, Filistin halkına ve Hamas'ın başlattığı saldırı sonrasında oluşan şiddet girdabının tüm kurbanları için taziyede bulundu.

Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını ifade eden Macron, "özellikle Katar olmak üzere bölgesel ortaklarımızla bu konuda koordine halindeyiz." dedi.

Macron, barış ve güvenlik girişiminin, üç temel üzerinde olması gerektiğini belirterek, bunları "terör gruplarıyla mücadele, sivillerin korunması ve siyasi çalışmaların yeniden başlaması" olarak sınıflandırdı.

Konvoyların, elektriğin ve insani yardım konvoylarının Gazze'ye geçiş güvenliğinin garantisine ilişkin Macron, bu konuların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da bir çeşit kabul gördüğünü dile getirdi.

Macron, Netanyahu ile, İsrail'in sorumluluğu taşımasının ve yerleşimcilerden Filistinlilere karşı saldırıların engellenmesi ve suçsuz sivillere karşı işlenen suçları işleyenlerin cezalandırılmasının önemini konuştuğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birkaç saatlik Ramallah ziyareti öncesinde, "İsrail ile dayanışma ziyareti" gerçekleştirmişti. Ziyareti sırasında Macron, "Terörist Gruplarla Savaş" adını verdiği "bir uluslararası koalisyon kurulması" çağrısında bulunmuştu.

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