ABD Başkanı Biden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden görüşmede, ABD'nin, "terör tehditleriyle" karşı karşıya olan ortaklarının savunmasına tam desteğine vurgu yaptı.

Görüşmede İki lider, bölge genelinde istikrarın korunması ve çatışmaların genişlemesini önlemek için daha geniş diplomatik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Mısır'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını memnuniyetle karşılayan iki lider, sivillerin gıda, su ve tıbbi ihtiyaçlara erişimi konusunda daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

İki lider, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması için süren çabaları memnuniyetle karşılarken, devam eden krizin yatışmasının ardından, İsrail ve Filistin arasında sürdürülebilir bir barış için yapılacak çalışmaların önemine değindi.

Biden ve Bin Selman, doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın koordinasyon içinde kalma konusunda anlaştı.