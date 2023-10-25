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Dünya
AA 25.10.2023 05:34

İsrail Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus, el-Halil ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Nablus kentinin doğu bölgesine buldozerler eşliğinde çok sayıda askerle gelen İsrail güçleri, kentin, Eski Asker Kampı ve Halk mahallesi çevresinde konuşlandı. Baskın sırasında, çevredeki binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

El-Halil kentindeki el-Berec, Deyr el-Asel, el-Mecd, Tavvas, köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca Halil kentindeki Zeytun, Kayzun, Cebel Ebu Rumman mahallelerindeki baskınlar sırasında 3 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, bir Filistinlinin evinde arama yaptı.

İsrail güçleri, Halil kentindeki Beyt Avva beldesi, el-Arrub kampı ve kuzeydeki Beyt Emr beldesinde Filistinli bir genci darp ettikten sonra gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde Filistinlilere ait evlere baskının ardından, iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Buldozerler eşliğinde ve çevre binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilmiş şekilde düzenlenen baskınlar sırasında İsrail askerleri yoğun silah atışları yaptı.

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