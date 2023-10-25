İsrail'in, Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında ölen sayısı 4'e yükseldi

Filistin resmi televizyonunun verdiği haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ölenlerin kimliklerine dair bilgi verilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, el-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskın öncesinde, bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinliler üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roketli hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, roketli saldırı sonucu kendilerine 8 yaralının geldiğini, bazılarının başından yara aldıklarını ve durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin El-Kassam Tugayları, "Cenin kentinde baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin kentine düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak, İsrail güçlerinin kentte elektrikleri kestiği belirtildi.

Uzun süredir, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki yaşanan çatışmalarda, hava gücüne başvurmadığı biliniyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarıyla eşzamanlı Batı Şeria'da artan gerginlik sonrasında, en son 22 Ekim'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda, Cenin kentindeki Ensar Camii'ne hava saldırısı düzenlemişti.