Kanada Başbakanı'nın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi

The Canadian Press'in haberine göre, parlamento oturumunda konuşan Trudeau'nun sözleri, protestocuların "Özgür Filistin" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" sloganlarıyla yarıda kesildi.

Filistin destekçisi bir grup gösterici, İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunan pankartlar taşıyarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Protestocular güvenlik görevlileri tarafından bina dışına çıkarılırken oturuma birkaç dakika ara verildi.

Kanada Hazine Kurulu Başkanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grupların seslerini duyurmalarına izin verdiğimizden emin olmalıyız. Az önce yaşananlar tam olarak bu." dedi.