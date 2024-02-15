Puslu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2024 09:45

Brent petrolün varil fiyatı 81,28 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,28 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81,28 dolar

Dün 83,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 81,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından düşüşe geçti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın İngiliz petrol şirketi bp'nin İndiana eyaletindeki bazı rafinerilerinin elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Söz konusu rafinerilerin günlük 435 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu hesaplanıyor.

ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketlerini destekliyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 81,55 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,18 ile 81,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Dolar Benzin Akaryakıt Altın
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Araştırma: İklim değişikliğinin getirdiği dengesiz hava koşulları çekirge istilalarını artıracak
11:21
Gazze'den dönen Fransız doktor, "soykırımın" sürdüğünü söyledi
11:16
2 ilde yoğun kar: 466 yol kapalı
11:19
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarpıp alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı
11:16
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
11:05
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ünvanı el değiştirdi
İsrail saldırıları altındaki Filistinli aileler, enkaz arasında yaşama tutunuyor
İsrail saldırıları altındaki Filistinli aileler, enkaz arasında yaşama tutunuyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ