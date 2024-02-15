ABD Savunma Bakanı Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre Austin, bugün Brüksel'de düzenlenmesi beklenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde dün Stoltenberg ile konuştu.

Görüşmede NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın sonuçları ve NATO'nun transatlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı kritik rolü tartışan ikili, ayrıca bugün düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı ve temmuz ayında Washington'da yapılması beklenen NATO Zirvesi'nin önceliklerini ele aldı.

ABD'nin NATO ittifakına tam desteğini yineleyen Austin, müttefiklerin savunma sanayisine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere kolektif caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

İkili, müttefiklerin her türlü tehdidi caydırmak ve karşı savunma yapmak için gereken tüm kaynakları sağlama konusundaki kararlılığını ele aldı.

Austin, ayrıca Stoltenberg'in, 2024'te NATO'nun Avrupalı üyelerin savunmaya toplamda 380 milyar dolarlık kolektif yatırım yapacaklarına ilişkin açıklamasına desteğini bildirdi.