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Dünya
TRT Haber 15.02.2024 08:05

ABD'de Soğuk Savaş yıllarını hatırlatan talep: Kaygı verici güvenlik tehdidi

ABD'den gelen bir haber Soğuk Savaş yıllarını hatırlattı.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, "kaygı verici ciddi ulusal güvenlik tehdidi" olduğu gerekçesiyle Joe Biden'ın kamuoyunu bilgilendirmesi talebinde bulundu. ABD medyası, tehdidin Rusya'nın uzay tabanlı yeni askeri yeteneği olduğunu iddia etti.

ABD'de Soğuk Savaş yıllarını hatırlatan talep: Kaygı verici güvenlik tehdidi

Washington'da yaşanan bir gelişme akıllara Soğuk savaş yıllarını getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "kaygı verici ciddi ulusal güvenlik tehdidi" olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden'a söz konusu istihbarat bilgisinin gizliliğini kaldırarak kamuoyuna açıklaması çağrısında bulundu.

Turner ve ABD istihbarat kuruluşlarından, ciddi tehdidin ne olduğu konusunda açıklamaysa gelmedi.

"Rus ordusunun yeni uzay tabanlı yeteneği" 

Büyük merak uyandıran gelişmeye ilişkin ABD medyası iddiada bulundu.

Kongre'ye yakın kaynaklara ve ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde tehdidin Rusya olduğu öne sürüldü.

CNN televizyonunda tehdidin "Rus ordusunun yeni uzay tabanlı yeteneği" olduğu yer aldı.

ABC televizyonu da Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığını iddia etti.

ABD yönetimi ve Kongre'den ise iddialara yalanlama gelmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın((CEYK SALIVIN)), konuyla ilgili Senato ve Temsilciler Meclisindeki parti liderleriyle görüşeceği açıklandı.

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