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Dünya
AA 04.11.2023 11:29

Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Biden, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Biden, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
[Fotograf: AP]

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerika Kıtası Ekonomik Refah İttifakı (APEP) liderleri zirvesine katılmak üzere ABD'de bulunan Trudeau, zirve marjında Biden ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeleri istişare eden ikili, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını" desteklediklerini vurguladı.

İkili, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesinin ve sivillerin korunmasının önemini bir kez daha teyit ederken, bölgede yaşanan insani krizden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

İnsani yardımların, Gazze'deki sivillere erişiminin sağlanmasının devamı için çabalara devam edeceklerini belirten ikili, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ekonomi gibi müşterek öncelikleri de görüştü.

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