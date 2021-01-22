Kamerun'un Balmayo bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını söyledi.

Kazada 6 öğrencinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taksi şoförünün, aşırı hız yaptığı ve alkollü olduğu açıklandı.