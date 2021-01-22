Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun'da trafik kazası: 6 öğrenci öldü
Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci hayatını kaybetti.
Kamerun'un Balmayo bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını söyledi.
Kazada 6 öğrencinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Taksi şoförünün, aşırı hız yaptığı ve alkollü olduğu açıklandı.
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