Görevi biten ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Senato'da yargılanması ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi süreci hızlandırmak isterken, Cumhuriyetçilerden farklı bir teklif geldi.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Trump'ın kendi savunmak için zamana ihtiyacı olduğunu ve azil yargılamasının şubat ayına ertelenmesini istedi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın sözcüsü, "Bu durumu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz" dedi.

Joe Biden'a "azil" başvurusu

Öte yandan göreve yeni başlayan Joe Biden'la ilgili bir azil başvurusu geldi.

Temsilciler Meclisi vekili Cumhuriyetçi Marjorie Greene, yeni Başkan Biden'a karşı "azil maddesini" meclise sunduğunu açıkladı.

Biden'ı "gücünü kötüye kullanmakla" suçlayan Greene, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerine işaret etti.

Ancak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlar'da olduğu için söz konusu adımın sonuca ulaşması beklenmiyor.