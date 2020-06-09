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Kamerun'da COVID-19 vaka sayısı 8 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Kamerun'da koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 312'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının son 48 saatte 404 artarak 8 bin 312'ye ulaştığı bildirildi.
Son 48 saatte virüs kaynaklı 2 ölüm gerçekleştiği kaydedildi.
Ülkede COVID-19 nedeniyle 214 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs bulaşan 4 bin 794 kişinin iyileştiği belirtildi.
Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.
Etiketler: kamerun koronavirüs salgını afrika'da koronavirüsSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 12:18
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