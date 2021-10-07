Terör örgütü Boko Haram, kanlı eylemlerine bir yenisini ekledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün üyeleri Mayo Moskota kasabasına bağlı Assigachia köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.