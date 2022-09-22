Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Cyrille Atonfack, yaptığı açıklamada, Kuzey-Batı bölgesindeki Nylbat-Andek köyünde 3 askerin talimatlara uymayarak sivillerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Açılan ateş sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Atonfack, askerlere silah bıraktırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kamerun ordusu, sık sık ülkenin Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde sivillere yönelik şiddetle suçlanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 7 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 80 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.