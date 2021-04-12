Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 4 yıl boyunca Irak'ta yürüttüğü elçilik görevine veda etmeye hazırlanıyor.

[Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı ikili görüşmeden... Fotoğraf: AA]

Yıldız, resmi düzeyde önemli temaslarda bulunduğu gibi başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'nin de dışına çıkarak halkla yakın ilişki kurdu.

Özellikle Bağdat'ın eski mahallelerine ilgi gösteren Yıldız, görevini bu bölgeye yaptığı ziyaretle sonlandırmak istedi.

[Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta tarihi bir kıraathaneyi ziyaret etti. Fotoğraf: Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Twitter sayfası]

Ziyaret sırasında TRT Arabi kamerası da Büyükelçi'ye, halkın ilgi ve sevgisine tanıklık etti.

Muhabir: Raid Mamuri