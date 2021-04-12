Netanyahu, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki görüşmenin ardından Netanyahu ve Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olma hedefinden asla vazgeçmediğini savunan Netanyahu, şunları söyledi:

"İsrail'in Başbakanı olarak benim politikam açık. İran'ın İsrail'i ortadan kaldırma soykırım hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail, İran'ın saldırganlığına ve terörizme karşı kendisini savunmaya devam edecek."

Netanyahu açıklamasında, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne dün gerçekleşen ve Tahran yönetiminin İsrail'i suçladığı saldırıya ise değinmedi.