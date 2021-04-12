Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te ramazanda eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı 7 terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, polis ve acil müdahale ekiplerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediğini söyledi.
Operasyonda 7 DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade eden Nuri, terörist grubun ramazan ayında eylem hazırlığı yaptığının tespit edildiğini aktardı.
Nuri, yakalanan şahısların, ilk sorguda terör örgütüne mensup olduklarını ve kente kırsal bölgelerden sızdıklarını itiraf ettiklerini belirtti.
Etiketler: Irak DEAŞ Terör Örgütü
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