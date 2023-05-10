Kalp krizi geçiren adamı kurtaran köpek kahraman ilan edildi

5 yaşındaki melez Koume'ye, Chiba Şehri, Wakaba-ku'daki bir binicilik kulübünde gösterdiği cesur çalışma nedeniyle itfaiye yetkilileri tarafından resmi bir teşekkür mektubu verildi.

Binicilik kulübüne göre, 25 Şubat'ta ellili yaşlarında bir adam binicilik parkında yere yığıldı.

Genellikle sakin bir yavru olan Koume, havlayarak dikkat çekmeye çalıştı ve ardından insanların adamın yardımına koşmasını sağladı.

O gün adamı kurtaran ekipte olan 23 yaşındaki binicilik eğitmeni Yuna Maruo, "Koume genellikle sessizdir ve yalnızca nadir durumlarda havlar. Ama acil bir durum ortaya çıktığında, Koume havlıyor" dedi.

Wakaba İtfaiyesi, insanların "en ufak bir değişikliğe" karşı tetikte olmaları halinde kalp krizi kurbanlarına hayat kurtarıcı tedavi uygulanabileceğini söyledi.

Kulübe göre, Koume'nin havlaması, personelin hızla bir ambulans çağırmasını sağladı ve sağlık görevlileri, sürücüye tam zamanında otomatik bir harici defibrilatör kullandı.