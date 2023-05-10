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Dünya
AA 10.05.2023 10:49

İran'da güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişiye idam kararı

İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar Yargıtay tarafından onandı.

İran'da güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişiye idam kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran'da yayın yapan Iscanews'in haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi'nin Yargıtay'a yaptığı itiraz reddedildi.

Yargıtay, 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada Devrim Mahkemesi'nin 3 sanık hakkında verdiği idam kararını onadı.

İran'daki protestolar

İran'da Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Protestolar sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan sanıklardan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu.

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