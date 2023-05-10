Blinken Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

Antony Blinken resepsiyonda yaptığı açıklamada, din özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak "çeşitliliğin en büyük güçleri" olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliği Amerikan çıkarlarına ve değerlerine hizmet etmek için kullandıklarını ifade eden Blinken, "Olağanüstü çeşitlilik içeren bir dünyada faaliyet gösteriyoruz. Çeşitliliğimizi bir kenara bırakırsak kendimizi, dış politikamızı ve ülkeyi (ABD) eksik bırakmış oluruz." diye konuştu.

"Din özgürlüğü temel bir insan hakkı"

Blinken, "Dünyaya baktığımızda, bugün burada kutladığımız değerleri yaşayan; şefkate, adalete ve barış arayışına bağlılık gösteren Müslüman örneklerini görüyoruz." dedi.

Din özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna işaret eden Blinken, bunun, ülkelerinin en temel değerlerinden biri olduğunu yineleyerek, ABD hükümetinin ayrımcılığa karşı durarak herkesin istediği gibi ibadet etme hakkını desteklemedeki kararlılığını vurguladı.