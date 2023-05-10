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Dünya
AA 10.05.2023 10:44

Papa cinsel istismarcıların "kardeş gibi" cezalandırılmalarını önerdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesinde cinsel istismar hadiselerine karışanların "kardeş gibi" cezalandırılmalarını söyledi.

Papa cinsel istismarcıların "kardeş gibi" cezalandırılmalarını önerdi
[Fotograf: AFP]

Papa'nın 28-30 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği bir grup Macar Cizvit rahiple sohbeti Civilta Cattolica dergisince yayımlandı.

Papa Franciscus, buradaki sohbet sırasında, Katolik Kilisesinin başını ağrıtan ciddi sorunlardan olan taciz ve istismar hadiselerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Bir rahibin cinsel istismar hadiselerine karşı nasıl davranılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Papa, "Sorunuz çok güçlü bir soru. Taciz eden cezalandırılmalı ama kardeş gibi. Onu cezalandırmak bir hayırseverlik eylemi olarak görülmeli." dedi.

İstismarcıyı "düşman" olarak niteleyen Papa, "Ama onlar da Tanrı'nın çocukları. Cezayı hak ediyorlar ama pastoral bakımı (rahiplere yönelik özel dini eğitim) da hak ediyorlar. Hem bir cezayı hak ediyorlar hem de pastoral bakımı hak ediyorlar. Bunu nasıl sağlayacağız, kolay değil." ifadelerini kullandı.

İstismara uğrayanlarla da konuşmanın kolay olmadığını belirten Papa, istismar mağdurlarıyla empati kurulduğunda herkesin bu acıyı hissettiğini söyledi.

Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin başında olduğu son 10 yılda kilisedeki istismar hadiselerine ilişkin bazı girişimlerde bulunmuş ve Vatikan nezdinde bu konuya yönelik bir komisyon oluşturmuştu. Papa'nın bu adımları bazı çevrelerce yeterli bulunmuyor.

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