Kalibaf’tan müzakere öncesi iki şart: Lübnan’da ateşkes ve bloke edilen varlıklar

İran ile ABD arasında yarın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen diplomatik temaslar öncesinde, İran heyetine başkanlık etmesi beklenen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf iki şartı hatırlattı. Kalibaf, daha önce taraflar arasında karşılıklı rıza ile üzerinde anlaşılan ancak henüz hayata geçirilmemiş iki temel madde olduğunu söyledi.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için bu adımların bir "ön şart" niteliğinde olduğunu belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasında karşılıklı rıza ile kararlaştırılan ancak şu ana kadar uygulanmayan iki husus bulunmaktadır: Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve müzakereler başlamadan önce İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması. Müzakereler başlamadan önce bu iki konu mutlaka gerçekleştirilmelidir."