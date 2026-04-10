İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Saldırıların tekrarlanmasına yol açacak diyaloğu kabul etmeyeceğiz

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi.

İran'ın her zaman diplomasi ve diyaloğu memnuniyetle karşıladığını ancak "aldatma amacıyla" ve İran'a karşı yeniden askeri saldırganlığın zeminini hazırlamayı amaçlayan görüşmelere girmeyeceğini ifade eden Tahtrevançi, kalıcı ateşkes için saldırıların tekrarlanmayacağına dair garantiler olması gerektiğini vurguladı.

İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık misilleme eylemlerinin bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve tesislerini hedef aldığını söyleyen Tahtrevançi, bu saldırıların "savunma operasyonları" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Bu üsler ve tesisler İran'a karşı askeri saldırılarda kullanılmıştır." dedi.

Tahtrevançi, Pakistan'ın arabuluculuğunda yarın İslamabad'da ABD ile planlanan görüşmelerin İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifin esas alınarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

ABD-İsrail'in saldırılarını kınayan ülkelere teşekkür eden Tahtrevançi, saldırıları kınamak yerine destekleyen bazı Avrupa ülkelerini ise "tarihin yanlış tarafında yer aldıklarını" söyleyerek eleştirdi.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.