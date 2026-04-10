Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 16:11

Belçika'nın Anvers Limanı'nda petrol sızıntısı gemi trafiğini durdurdu

Belçika'daki Anvers Limanı'nda meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle gemi trafiği durdu.

[Arşiv]

Avrupa'nın en büyük ikinci limanı konumunda bulunan Anvers Limanı, petrol sızıntısının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Konteyner rıhtımı Deurganckdock'ta meydana gelen petrol sızıntısı, Anvers Limanı'nda ciddi aksamalara neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sızıntının bir gemiye yakıt ikmali sırasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, sızıntının kısa sürede durdurulduğu ve olaya karışan gemilerin temizlik çalışmaları kapsamında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan sızıntı nedeniyle Anvers Limanı'na erişimin durduğu ifade edilerek, "Özel gemiler sızan petrolün temizlenmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Çevremizi korumak mutlak önceliğimizdir. Operasyonel ve ekolojik hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

ETİKETLER
Belçika Petrol
Sıradaki Haber
UNICEF: İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 33 çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Saldırıların tekrarlanmasına yol açacak diyaloğu kabul etmeyeceğiz
17:09
Bakan Bayraktar: Enerjide yeni bir dönem başladı
17:01
Altının kilogram fiyatı yükseldi
17:01
İsrail, Gazze anlaşması için kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanya'yı çıkardı
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
16:32
İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği şiddetli saldırılarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti
Katil İsrail'in Filistinlileri hedef alan skandal "idam yasası" protesto edildi
Katil İsrail'in Filistinlileri hedef alan skandal "idam yasası" protesto edildi
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı
İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ