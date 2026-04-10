Dünya
AA 10.04.2026 15:59

UNICEF: İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 33 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in 8 Nisan'daki saldırılarında Lübnan'da 33 çocuğun öldüğünü ve 153'ünün yaralandığını açıkladı.

UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı ve internet sitesinden yapılan açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'daki saldırılardan çocukların etkilendiği belirtilerek, "Çocuklar enkazın altından çıkarılıyor. Aileler parçalanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana "600'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı" ifade edilerek, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çocukların korunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Lübnan genelinde, aralarında tahminen 390 bin çocuğun da bulunduğu bir milyondan fazla insan yerinden edildi; birçoğu ikinci, üçüncü hatta dördüncü kez göç etmek zorunda kaldı." bilgisi paylaşıldı.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail Lübnan Çocuk
Vance: Bizi oyalamaya çalışırlarsa karşılarında sert bir heyet bulurlar
