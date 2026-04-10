Vance: Bizi oyalamaya çalışırlarsa karşılarında sert bir heyet bulurlar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün İslamabad’da başlayacak olan İran-ABD zirvesi öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Trump’ın müzakere süreci için kendisine ve heyete "oldukça net kurallar" verdiğini belirten Vance, diplomasiye şans vermeye hazır olduklarını ancak Tahran'ın samimiyetini test edeceklerini vurguladı.

Vance, görüşmelerin tonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye hazırlarsa, biz de kesinlikle onlara açık bir el uzatmaya hazırız; bu işin bir yönü. Ancak bizi oyalamaya çalışırlarsa, müzakere heyetimizin bu duruma hiç de sıcak yaklaşmadığını görecekler."

Vance, Trump yönetiminin barışçıl bir çözüme kapı araladığını ancak bunun İran'ın tavrına bağlı olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in davetiyle düzenlenen zirvede, iki hafta önce ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

ABD heyetinde Vance’e, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner eşlik ederken; İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ana gündemini Hürmüz Boğazı’nın güvenliği, ekonomik yaptırımlar ve bölgedeki askeri hareketlilik oluşturuyor.