Dünya
AA 10.04.2026 16:56

İsrail, Gazze anlaşması için kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanya'yı çıkardı

İsrail, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) İspanya’yı çıkarma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İspanya’nın ABD tarafından Kiryat Gat'ta kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarıldığını belirtti.

İran’a saldırılar sürerken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin "İsrail karşıtı tutumu" nedeniyle bu kararın alındığını ifade eden Saar, kararın, hem ABD’ye hem de İspanya’ya iletildiğini kaydetti.

Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak Ekim 2025'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kurulmuştu.

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İspanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği şiddetli saldırılarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti
