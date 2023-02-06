Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Şiddetli sarsıntı, çevre şehir ve ülkelerden de hissedildi.

Uluslararası yardımları da içeren "4. Seviye" alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülke, Türkiye'ye destek ve taziye mesajlarını iletti.

İlk yardım Azerbaycan'dan

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC'den 30 kişilik ekip

TRT Haber’e konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

Rusya: 100 kişilik ekip gönderilmeye hazır

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." açıklamasını yaptı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Pakistan’a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad’ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

IKBY Başkanı Barzani'den başsağlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu açıkladı.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu vurgulandı.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca binanın yıkıldığı depremde hayatını kaybeden yüzlerce şehit için Türkiye ve Suriye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, Filistin'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremdeki can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yollayarak taziyelerini iletti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

ABD

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Sullivan, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Başbakanı Scholz, "Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki deprem haberlerini dehşetle takip ediyoruz. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin akrabalarıyla birlikte yas tutuyor ve enkaz altında olanlar için endişeleniyoruz. Almanya elbette bölgeye yardım gönderecek." açıklamasını yaptı.

İsrail

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da taziye mesajı yayımlayarak İsrail'in yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin sunulduğu kaydedilen açıklamada, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Polonya

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu.

Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Romanya

Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Litvanya

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

NATO: Temas halindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Korkunç depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma halindeyiz. Erdoğan ve Çavuşoğlu ile temas halindeyiz ve NATO müttefikleri desteğini seferber ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir telegraf gönderdi. Şi, mesajında "Ülkenizde yaşanan ve ağır kayıplara neden olan depremi şok olarak öğrendim. Çin hükümeti ve halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Sizin liderliğinizde en kısa zamanda halkınızın felaketin etkisinden çıkacağını ve yıkılan binaları yeniden inşa edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sabahın erken saatlerinde meydana gelen, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olan deprem için Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileklerini sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AB'den kurtarma ekibi desteği

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de depremin ardından arama-kurtarma ekipleri gönderdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.