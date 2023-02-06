Fransa hükümeti, ülkeyi karıştıran ve protestolara neden olan emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma planında kısmi taviz verebileceği sinyalini verdi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, genç yaşta çalışmaya başlayan kişilerin daha erken emekli olmalarını sağlamak için düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Son değişikliğin Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda 20-21 yaşlarında çalışmaya başlayanlar 63 yaşında emekli olabilecek.

Teklifle ilgili tartışmalar bugün Ulusal Meclis’te başlayacak. sendikalar ise bugün ve yarın için yeni grevler ve protestolar planlanıyor.