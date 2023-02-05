Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi öldü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İleryoz Adası açıklarında yaşanan kazada bir kadın ve bir çocuk öldü.
Kazadan sağ kurtulan 41 kişiden 6'sı çocuk toplam 8 kişi ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 6 çocuktan 3'ü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Etiketler: Ege Denizi Düzensiz Göçmenler
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