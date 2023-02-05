Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İleryoz Adası açıklarında yaşanan kazada bir kadın ve bir çocuk öldü.

Kazadan sağ kurtulan 41 kişiden 6'sı çocuk toplam 8 kişi ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 6 çocuktan 3'ü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.