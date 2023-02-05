Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta’ın Police Lines bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne yakın yüksek güvenlikli bir noktada bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Saldırının şehirde Pakistan Kriket Süper Ligi kapsamındaki gösteri maçı sırasında düzenlenmesi dikkati çekti.
Maçın başlamasından 30 dakika sonra patlayan bombanın ardından gösteri maçı iptal edildi.
Etiketler: Pakistan
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