Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsviçre'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
İsviçre'de çığ sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İsviçre basınında yer alan habere göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Graubuenden kantonunda çığ düşmesi sonucunda pist dışında kayak yapan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kanton polisi, grup içerisinde yer alan üçüncü bir kişinin kar akışına kapıldığını ancak yara almadan kurtarıldığını ifade etti.
Polis, hayatını kaybedenlerin 56 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.
Avusturya'da 3 günde 8 kişi çığ nedeniyle yaşamını yitirdi
Kayakçıları kurtarma operasyonunun, zayıf görüş ve kötü hava koşulları nedeniyle geciktiği de öğrenildi.
Öte yandan, Avusturya'da cuma gününden bu yana toplam 8 kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti.
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