Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremin ardından, en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da kayda geçti.

Deprem, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra; Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de de hissedildi.

[Halep, Suriye | Fotoğraf: AFP]

Suriye'nin Halep ve Hama şehirlerinde çöken binaların olduğu, başkent Şam'dakilerin sokaklara çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da sarsıntıyı hissedenler evlerini terk etti.

4. Seviye alarm konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin TRT Haber'e açıklama yaptı.

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir.

Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Ambulans arama kurtarma ekiplerine yol açabilmemiz için vatandaşların bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır."