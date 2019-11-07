Dünya
Kahraman kedi merdivenlerden düşmek üzere olan bebeği kurtardı07 Kasım 2019 Perşembe 16:35 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 17:41
Kolombiya'daki bir evde merdivenlere doğru emekleyen küçük bir çocuğun hayatını, odadaki kedi kurtardı. O anlar evdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İlginç olay Kolombiya'da yaşandı.
Odada tek başına duran küçük çocuk, emekleyerek kapıya doğru yöneldi.
Oturma odasındaki kedi, küçük çocuğun emeklemesini takip ederek merdivenlere geldiği sırada çocuğu hızla uzaklaştırdı.
Daha sonra yayınlanan fotoğrafta, bebeğin yöneldiği bölgede uzun ve dik bir merdiven olduğu ortaya çıktı.
İşte o kahraman kedi...
Kaynak: Chinapress
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