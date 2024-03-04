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Dünya
AA 04.03.2024 06:10

Kahire’de yürütülen Gazze’de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD’nin katılımıyla Kahire’de yürütülen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerin bugün (pazartesi) devam edeceği bildirildi.

Kahire’de yürütülen Gazze’de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mısır’ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, “Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü sona erdi ve görüşmelerin pazartesi erken saatlerde yeniden başlaması bekleniyor.” dedi.

Adı açıklanmayan kaynak daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Mısır basını dün, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, 2 Mart’ta, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı

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