Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahire-Moskova seferini yapan uçak tehdit mektubu nedeniyle geri döndü
[Temsili fotoğraf: AA]
Mısır’ın Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, tehdit mektubu nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra Kahire’ye döndü.
Mısır Hava Yolu şirketi "Egypt Air" tarafından yapılan açıklamada, Moskova'ya gitmekte olan MS729 sayılı A220-300 tipi uçağın, yolcu koltuklarından birinde bulunan tehdit mektubu nedeniyle Kahire Havalimanı'na dönüş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, uçağın kalkışından 22 dakika sonra tekrar piste teker koyduğu, yolcuların indirilerek inceleme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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